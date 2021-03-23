لا داعي للذهول فأنت لم تر شيئا بعد، والصباح عينة على ما ستشهده في الأيام القليلة القادمة، الأمور متداخلة في بعضها ولن يسير شيء مثل ما تطلب بل على العكس كل الأمور ستعاكسك وقد تحدث التعطيلات. تأجيل المواعيد سيكون الأهم وخاصة في المساء حيث يلغى موعد بينك وبين شخص يجعلك مزاجيا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10