يوم جدا مهم وأعتبره هكذا للأمور المهمة التي تحدث معك، وخاصة أنك ستختار بين كثير من الأمور في فترة الصباح، وقد تجد نفسك في موقف صعب جدا، ولكن سيكون الحظ معك لينشلك. في فترة ما بعد الظهر قد يعرض عليك عمل يحسن من وضعك المالي والمهني، لكن كن حكيما عند إعطاء قرارك، المساء سيكون داعما لعلاقتك مع من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة:9 من 10