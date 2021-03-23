يوم غير عادي وصعب منذ بدايته، فالملل منذ الصباح يسيطر عليك ولا رغبة لك في الذهاب إلى العمل أو فعل أي شيء، فلذلك ضغط العمل يزداد في الظهيرة، ولا تجد الوقت لحك رأسك، الأوضاع في المساء لن تكون أفضل بل على العكس قد تزداد سوءا، وخاصة من الناحية الصحية.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10