يوم نشيط لك يا مولود القوس، فأنت متفوق منذ الصباح والحظ يلعب إلى جانبك فعليك باستغلال هذه الأوضاع لصالحك، وخاصة في مجال العمل فشخصيتك لها تأثير على حديثك، وكل ما تطلبه قد يستجاب لك. أما المساء فهو جيد لك وجلسة هادئة متوقعة مع من تحب أو مع أصدقائك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10