يوم صعب عليك يا مولود الدلو، وليس سهلا، وبالأخص صحيا، فعليك الانتباه أكثر على صحتك، وخاصة على الجهاز التنفسي فقد يكون الأكثر تضررا، ضغط العمل لن يرحمك في فترة الصباح والظهيرة، لذا عليك الحرص من أي قرار مفاجئ تحت الضغط قد تندم عليه. المساء عليك بالراحة والبقاء في البيت أفضل من الخروج، لأن الخروج قد يجلب لك المشاكل.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10