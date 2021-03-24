أنصحك أن تأخذ إجازة من العمل فقد يخفف ذلك عناء هذا اليوم الفظيع الذي به كل الأشياء التي تكرهها. بمجرد وصولك إلى العمل ستقابل بخبر لن تحبه، وضغط العمل يصل إلى أعلى مستوياته في فترة الظهيرة، أنصحك بالهدوء وعدم اللجوء الى العصبية في حل المشاكل العالقة أمامك، مواليد 3 إلى 11 أيلول هم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10