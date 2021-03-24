الميزان

منذ 3 ساعات

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يوم هادئ يمر عليك يا مولود الميزان، فقلة الأحداث تجعله هكذا، لكن قد يلاحظ عليك الآخرون البلادة والكسل وخاصة في فترة الصباح، لكنك شيئا فشيئا ستتفاعل مع هذا اليوم وخاصة في فترة المساء، لكن احذر من نقاش عائلي حاد قد يجعلك تفقد أعصابك في فترة ما بعد الظهر.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:8 من 10

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