“يوم عجقة” بكل ما تحمله هذه الكلمة “العامية” من معنى، فأنت ستدخل في نقاشات منذ الصباح ومشاكل عدة.لتجد لها حلا، الجميل في الموضوع أنه كل ساعة ستتفاجأ بالأمور تتغير فساعة في صفك وساعة أخرى ضدك، أنصحك بعدم ترتيب مواعيد لهذا اليوم، لأنها ستتغير ولن يتم شيء منها، مواليد 3 إلى 9 أيار هم الأكثر عرضة لهذه الأوضاع.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10