تتساءل إلى متى سأبقى أبذر الاموال؟ ومتى تنتهي المصاريف؟ وأسئلة أخرى تتعلق بالناحية المادية، لا تقلق يا سرطان فإن أمورك المادية ستتحسن، لكنك ستعاني اليوم من مصاريف كثيرة قمت بتأجيلها منذ وقت طويل، المساء جيد لجلسة مع العائلة، لأنك غبت عنهم فترة طويلة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10