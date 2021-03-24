أنت ماهر اليوم في التملص من المسؤولية، فأنت لا تطيق أن تسمع أي كلمة أو تواجه أي مشكلة قد تفسد عليك هذا النهار الجميل، يوم قوي وبه كثير من الدعم لك لكن احذر من أن تتكبر على من حولك، وخاصة إذا كنت من مواليد 1 إلى 10 أو19 آب ، طلتك ستكون ولا أبهى في المساء وتجذب الأنظار من حولك، فعليك باستغلال هذه النقطة. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10