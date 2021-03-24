من المؤكد أنك لا تريد النهوض من فراشك لإحساسك بالتعب أولا وثانيا لعدم رغبتك بفعل أي شيء، لكن كما تعرف الأمور دائما تسير عكس ما ترغب فالعمل سيزداد لديك في فترة الظهيرة وما بعدها، مما يجعلك عصبيا ومزاجيا قليلا، المساء يحمل بعض الكآبة والملل، فحاول الخروج والترفيه عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10