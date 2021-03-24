عنادك غريب من نوعه اليوم، فأنت لا ترسل ولا تستقبل أي شيء كالأمس، فأنت تريد تنفيذ ما يدور في عقلك وتنفيذ قراراتك ضاربا بآراء الآخرين عرض الحائط، قد يضرك هذا على الناحية العاطفية، فأنت تحاول تضييق الخناق على من تحب في فترة المساء، مما يجعل شريكك يتركك ويمشي.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطف7 من 10 الصحة:8 من 10