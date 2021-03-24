الحوت

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عنادك غريب من نوعه اليوم، فأنت لا ترسل ولا تستقبل أي شيء كالأمس، فأنت تريد تنفيذ ما يدور في عقلك وتنفيذ قراراتك ضاربا بآراء الآخرين عرض الحائط، قد يضرك هذا على الناحية العاطفية، فأنت تحاول تضييق الخناق على من تحب في فترة المساء، مما يجعل شريكك يتركك ويمشي.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطف7 من 10 الصحة:8 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock