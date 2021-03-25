العذراء

منذ 8 دقائق

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فرق كبير عما كنت عليه في الأيام الماضية، فالأوضاع تتحسن تدريجيا خلال هذا اليوم، وتصبح أكثر قوة ونشاطا في فترة الظهيرة تسيطر على أوضاعك بشكل كامل، ولافت للنظر كما قد تستلم بعض الأخبار الجيدة. في المساء الوضع يكون لصالحك، لكن أعرف كيف تتكلم مع من تحب ولا تكن متسلطا ومتكبرا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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