الحمل

منذ 11 دقيقة

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الأجواء جيدة خلال هذا اليوم، ولكن عليك الانتباه من نقاشاتك التي قد تجعل الآخرين يبتعدون عنك، كما أن نقاشاتك المتكررة مع شريك حياتك قد تجعل المشاكل بينكما مستمرة، أما الصحة فعليك الاهتمام أكثر بها، وبالأخص أن التراجع قد يكون كثير خلال المساء، وبالأخص مواليد 23 إلى 31 آذار الأكثر جاذبية هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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