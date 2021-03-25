الأوضاع ليست كما هي في الأسبوع الماضي، فأنت في كآبة لا تعرف مصدرها، وكسلك في أعلى مستوى له، فحاول أن تركز في عملك إذا كنت في مكتبك، وإذا كنت في بيتك تفادى أي مشكلة مع العائلة، وبالأخص في فترة الظهيرة وما بعدها فهي الأصعب، في المساء الوضع جيد للعاطفة، وخاصة أن مشاعرك قوية جدا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10