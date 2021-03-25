عليك إعادة حساباتك يا مولود الثور ولا داعي للتسرع في كل حركة تفعلها، كن أكثر هدوءا أثناء عملك ولا تجعل صراخك يملأ المكان، في فترة ما بعد الظهر تبدأ تشعر بالراحة والحظ يلعب دوره فتنفد من مشكلة عويصة تكاد أن تحطم ما تعبت من أجله لمدة طويلة، مواليد شهر نيسان هم الأكثر حظا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل :9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10