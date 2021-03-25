الميزان

منذ 8 دقائق

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أعرف ما هو شعورك اليوم يا صديقي الميزان، فأنت ليس لديك الرغبة بفعل أي شيء وتجد نفسك متعبا وكسولا بعض الشيء، تعاكسك الأمور بقوة في الظهيرة مما يجعلك تكتئب، لا تيأس في المساء تنتظرك أوقات أصعب وخاصة على الصعيدين العائلي والعاطفي، مواليد شهر أيلول هم الأكثر توترا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10

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