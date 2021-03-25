“يوم هادي كثير” هذا ما يبدو لك في وقت الصباح، لكن سرعان ما تتسارع الأحداث في فترة الظهيرة مما يجعلك عصبيا، يضغط العمل عليك في فترة ما بعد الظهر، مما يجعلك تتأخر في عملك، اترك المساء للراحة ومن الأفضل أن تعطي وقتك للعائلة اليوم، لأنهم قد لا يجلسون معك كثيرا في الأسبوع المقبل.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10