أنت تتشافى تدريجيا سواء أكان على المستوى النفسي أو الجسدي، فأنت اليوم تبدأ بشكل آخر وباندفاع نحو التركيز على عملك الذي أنت مهمله لوقت طويل، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الظهيرة وستشعر بقليل من التعب، في المساء تتحسن الأوضاع لديك، لكن احذر أن تدخل الكآبة إلى نفسك لعدم وجود ما تفعله سوى الجلوس بالبيت.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:8 من 10