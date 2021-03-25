ضغوطات من النواحي كافة. سواء العملية منها أو العاطفية، فكل الأمور تعاكسك وتشعر بالظلم في بعض اللحظات في الظهيرة، مما يؤثر على نفسيتك بشكل كبير، مزاجيتك ستكون في أوجها في المساء، فأنصحك بعدم رؤية من تحب أو أصدقائك، لأنك لن تكون فاعلا بل ساكتا وشاردا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10