الثرثرة ليست دائماً نافعة، فسكوتك قد يكون أفضل، لأنك ستقع في مشاكل أنت بغنى عنها، يوم جيد لمواليد السرطان لعمل فحص سواقة أو امتحان فهما سيكونان من الناجحين، مشروع سفر قد يطرح أمامك بشكل فجائي يجعل مزاجك أكثر فرحاً المساء يحوي كثيراً من العاطفة والأجواء الجيدة، مواليد 2 إلى 9 تموز هم أكثر المستفيدين.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10