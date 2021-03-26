الميزان

منذ 3 ساعات

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عليك بالتحمل والتروي ولا تدع أعصابك التعبة تتولى الأمور. يفضل أن تأخذ راحة هذا اليوم، فهو ليس باليوم الجيد فهو أصعب من يوم أمس، تزداد المشاكل والأوضاع المتوترة خلال فترة الظهيرة، في فترة ما بعد الظهر لديك بعض الأمور لتوليها مؤجلة منذ فترة، لكن أفضل أن تؤجلها إلى يوم آخر.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10

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