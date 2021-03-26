العقرب

منذ 3 ساعات

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انتبه لأمورك العائلية ووضعك في البيت، فهم أكثر أهمية من عملك فلا تدع انشغالك المتكرر والمتواصل يبعدك عمن تحب قد يطرح موضوع للمناقشة يسفر عن مناقشة حادة بين أفراد عائلتك، قد يفيدك الخروج برفقة من تحب أو مع أصدقائك كي تتفادى أي مشاكل، احذر أيضا على مصاريفك الكثيرة في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10

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