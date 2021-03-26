ألا يكفي ما فعلته أمس، فما تزال تدفع ثمن أخطائك، فعليك التروي اليوم والتعلم من الأمور التي حدثت معك، قد تكون جرأتك وتهورك ما زالا يؤثران عليك، فلا تدعهما يدمران علاقتك مع مديرك أو زملائك في العمل، لأنك سترد لهم الكلمة بعشرة. بعدك عن حبيبك اليوم أفضل، لكي لا يحدث شجار، وبالأخص مواليد 2 إلى 11 كانون الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10