99 مليون دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية الشهر الماضي 99 مليون دينار، مقابل نحو 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، اليوم الاثنين، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 2352 مقابل 1678 شهادة للفترة نفسها خلال عام 2022.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 550 شهادة، ثم الإمارات 273، فالعراق 195، ومصر 81، وسويسرا بعدد شهادتي منشأ.

وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة نحو 43.6 مليون دينار، وسويسرا 14.7 مليون دينار، والسعودية نحو 7.7 مليون دينار، والإمارات 6.9 مليون دينار، ثم مصر بقيمة 5.6 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) 53 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة 11 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والصناعية 7.8 مليون دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.

وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.-(بترا)