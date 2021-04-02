99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 99 وفاة و(4774) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (622,833) حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى (7039) حالة.
· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) يوم أمس.
· تمّ إجراء (35,034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,001,445) فحصاً.
· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.
· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,091) حالة.
· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (389) حالة، فيما مغادرت (384) حالة.
· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3278) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 47%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 49%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (2025) في محافظة العاصمة عمّان.
– (813) في محافظة إربد، منها (121) في الرمثا.
– (586) في محافظة الزرقاء.
– (268) في محافظة البلقاء.
– (194) في محافظة المفرق.
– (185) في محافظة الكرك.
– (184) في محافظة العقبة.
– (154) في محافظة مأدبا.
– (135) في محافظة عجلون.
– (110) في محافظة جرش.
– (74) في محافظة معان، منها (17) في البترا.
– (46) في محافظة الطفيلة.