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الجمعة, مارس 6 2020
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وزير الصحة: تكلفة مريض العزل 1200 دينار يوميا (فيديو)
السعودية تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية بسبب “كورونا”
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