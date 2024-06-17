إخماد حريق شب على مساحات واسعة في عجلون

تمكنت كوادر الدفاع المدني وبعد عمل متواصل لساعات طويلة، من السيطرة على حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار في منطقة الصفصافة بمحافظة عجلون.



وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في بيان صادر مساء اليوم الاثنين، أن فرق دفاع مدني عجلون تساندها مديريات دفاع مدني الشمال استجابت للحريق الذي شب في 3 بؤر مختلفة داخل حدود منطقة الصفصافة.



وأضاف الناطق الإعلامي أن الفرق بذلت جهوداً كبيرة ومضنية نظراً لوعورة التضاريس وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنعت امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع إصابات بالأرواح.



وتابع: ساند الجهود طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي، وكوادر من مديرية شرطة عجلون وقوات الدرك، وبتنسيق مستمر مع مديرية زراعة عجلون وبلدية عجلون الكبرى.



وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه شارك في عمليات إخماد الحريق عدد كبير من الآليات العملياتية المختلفة؛ من إطفاء ومنصات إطفاء و"لودرات" وتنكات تزويد وأبراج إطفاء وجرارات زراعية تابعة للدفاع المدني ولمديرية زراعة عجلون وبلدية عجلون الكبرى، وعدد كبير من مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاته ووحداته التي ساندت جهود الدفاع المدني.

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