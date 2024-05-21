 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق تلفريك عجلون بعد عدة أيام للصيانة السنوية

تلفريك عجلون - (أرشيفية)
تلفريك عجلون - (أرشيفية)
أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية موعد الصيانة الدورية المنتظمة لتلفريك عجلون والمجدولة مسبقا والتي ستبدأ في 27 من شهر أيار/ مايو الحالي.اضافة اعلان

وقال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، إن هذا الإغلاق يأتي لغايات إنجاز أعمال الصيانة الدورية السنوية، وذلك تحقيقا لكافة متطلبات الأمان "بحسب الإجراءات الفنية وتعليمات السلامة العامة" للزوّار والموصى بها من قِبل شركة دوبلمير النمساوية المصنعة لمنظومة التلفريك، على أن يتم استئناف استقبال الزوار في الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل.

وبين عرفات أن إدارة التلفريك تجري الصيانة الاحتياطية واللازمة بشكل يومي وأسبوعي وشهري لمنظومة التلفريك ومكوناته ومرافقه، كما تنفذ برامج صيانة مجدولة سنوية ونصف سنوية.

ودعت إدارة المناطق التنموية المواطنين والسياح العرب والأجانب الباحثين عن الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والفعاليات التي تقام بمنتجع التلفريك إلى زيارة هذه الوجهة السياحية الجديدة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تستقبل زوّارها من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5:30 مساء.

وبحسب الإدارة، يمكن متابعة التحديثات على الموقع الإلكتروني الجديد لمنتجع تلفريك عجلون من خلال الرابط: http://www.telefericajloun.com ، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الفعاليات والأنشطة والخدمات التي تُقام في التلفريك.

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