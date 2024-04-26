إنطلاق مهرجان ربيع عجلون السابع بمشاركة 60 أسرة منتجة

عامر خطاطبة

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عجلون- انطلقت فعاليات مهرجان ربيع عجلون السابع، الذي يشتمل على إقامة معرض كبير للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بمشاركة أكثر من 80 أسرة عجلونية منتجة.ورعى مدير عام المناطق التنموية الأردنية يوسف عرفات إطلاق المهرجان بحضور رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني وعدد من أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الرسمية في المحافظة، إضافة الى مدير منطقة عجلون التنموية المهندس عز الدين المومني وعدد من وجهاء وأبناء المجتمع المحلي في المحافظة.وأعرب مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات خلال جولته وافتتاحه لفعاليات مهرجان ربيع عجلون بنسخته السابعة عن فخره واعتزازه بجهود الجهات المنظمة للمهرجان وبالمستوى المتميز الذي وصلت له الأسر العاملة في مجال المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن منتجات محافظة عجلون الطبيعية أصبحت تنافس المنتجات العالمية.وأضاف عرفات أن المناطق التنموية ستكون من أكبر الداعمين للجمعيات وللأسر المنتجة في محافظة عجلون وخاصة في مجال المساهمة في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم في محطتي تلفريك عجلون، مشيرا في الوقت نفسه الى أن المناطق التنموية سوف تعمل على إيجاد أسواق للمنتجات العجلونية في نهاية كل أسبوع بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المحافظة ومديرية التنمية والبلديات ومختلف الجهات المعنية.وبين عرفات أن رسالة المناطق التنموية الأردنية تهدف الى مساعدة المجتمعات المحلية والأسر المنتجة وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، إضافة الى مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتهم.من جانبه، قدم منسق مهرجان ربيع عجلون السابع ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة منذر الزغول شكره وتقديره لمحافظ عجلون ولكافة الداعمين لإقامة المهرجانوللمناطق التنموية الأردنية على احتضانهم فعاليات مهرجان ربيع عجلون السابع في محطة تلفريك عجلون المجاورة للقلعة، مؤكدا أن إقامة هذه المعارض والمهرجانات تهدف إلى تشجيع الأسر العجلونية على العمل في مجال المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية واستغلال ميزات المحافظة الفريدة من نوعها، لافتا إلى أننا بدأنا نلاحظ في كل عام زيادة عدد الأسر والأفراد العاملين في هذا المجال، وهذا من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة لشباب وشابات المحافظة وتحسين دخول هذه الأسر، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إستغلال ميزات المحافظة وخاصة الزراعية على الوجه الأمثل، وهذا بالطبع سينعكس في النهاية على تنمية المحافظة وإزدهارها.وأضاف الزغول أن الجهات المنظمة تهدف من وراء إقامة هذه المهرجانات أيضاً إلى تشجيع السياحة وإطالة مدة إقامة الزائر في محافظتنا الجميلة، لافتا إلى أن مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون تبنت على هامش إقامة هذه المهرجانات في الأعوام السابقة إطلاق عدد من المبادرات الرائدة من خلال استضافة مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف مناطق المملكة للترويج لمحافظتنا سياحيا والمساهمة في تسويق المنتجات العجلونية.إلى ذلك، أكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن وزارة الثقافة من خلال مديرية ثقافة عجلون كانت على الدوام الشريك والداعم الرئيسي لإقامة مثل هذه المهرجانات والمعارض التي من شأنها أن تساهم في إعادة الألق للتراث العجلوني الجميل وخاصة المنتجات العجلونية التراثية والحرف اليدوية والإكسسوارات ومعارض الفن التشكيلي وصور المناطق السياحية والأثرية العجلونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مديرية ثقافة عجلون لن تدخر أي جهد ممكن للمساهمة في نجاح وتميز هذه المهرجانات.وأشار رئيس جمعية جبل عجلون الخيرية الصحفي محمد سالم القضاة أن جمعية جبل عجلون وإيمانا منها برسالة المهرجان التي تؤكد على دعم الأسر المنتجة في المحافظة فقد دأبت منذ بدايات انطلاق فعاليات المهرجان على دعمه بشتى الطرق والسبل والمشاركة الفعالة فيه من خلال بعض السيدات المنتجات وتطوير إمكاناتهن وخبراتهن في هذا المجال.كما أعرب رئيس مجلس المحافظة عمر المومني خلال مشاركته في حفل انطلاق فعاليات المهرجان أن مجلس المحافظة يؤكد دائما على ضرورة دعم الأسر المنتجة في المحافظة وخاصة من خلال إيجاد سوق دائم لهذه المنتجات وأسواق أخرى موسمية في المناطق السياحية في المحافظة ، لافتا الى أن مجلس المحافظة لن يدخر أي جهد ممكن للمساهمة في إيجاد سوق دائم للمنتجات العجلونية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.واستمع مدير عام المناطق التنموية الأردنية خلال جولته في مرافق المعرض المختلفة الى ملاحظات الأسر المنتجة المشاركة التي تركزت على ضرورة السماح للأسر المنتجة في المحافظة على عرض منتجاتهم بشكل أسبوعي داخل محطتي تلفريك عجلون للمساهمة في تسويق هذه المنتجات، حيث أكد عرفات أن المناطق التنموية ستكون من أبرز الداعمين والمساندين للأسر العجلونية المنتجة، مؤكدا أنه تم الإيعاز للقائمين على تلفريك عجلون مع الأسر المنتجة والجهات المعنية الأخرى في المحافظة للبدء فورا بمساعدة الاسر العجلونية المنتجة على المباشرة بتسويق منتجاتهم في نهاية كل إسبوع في محطتي تلفريك عجلون ، داعيا في الوقت نفسه الأسر العجلونية المنتجة الى تطوير أنفسهم ومنتجاتهم وخاصة في مجال الاهتمام بطريقة التغليف ووضع ليبلات على المنتج تظهر تاريخ الإنتاج ونهايته وطبيعة المنتج.يذكر أن مهرجان ربيع عجلون السابع الذي تم افتتاحه في محطة تلفريك عجلون /2 بمشاركة رسمية وشعبية واسعة سيستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أول من أمس وحتى اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء.كما يذكر أن الجهات المنظمة للمهرجان الذي شهد في يومه الأول إقبالا كبيرا هي دارة عجلون للتراث والثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون وجمعية جبل عجلون الخيرية ووكالة عجلون الإخبارية ومبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون.