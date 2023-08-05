اشهار منتدى جبل عوف الثقافي

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اشهر في عجلون منتدى جبل عوف للثقافة ليكون مساحة إبداع وريادة تحت مظلة وزارة الثقافة الأردنية ومديرية ثقافة عجلون.واشار رئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ حسين الغرايبة إلى أهداف المنتدى وطموحاته والرسالة التي يحملها المنتدى. وتخلل الحفل تكريم كوكبة من شهداء الوطن الذين استشهدوا على أرض فلسطين بالتعاون مع جمعية إنسان للعمل الوطني فلسطين الذي بدوره شكر رئيسها فداء تركمان منتدى جبل عوف للثقافة على هذة الإستضافة ومبادرة همة وطن.وتحدث رئيس البيت العربي صالح الجعافرة مقدمًا تهنئته بإسم منتدى البيت العربي على إنطلاقة منتدى جبل عوف للثقافةوتحدث الدكتور سيف الشمري مؤسس نادي بوابة الحكماء، كما أضاف الشاعر العربي العراقي الكبير محمد نصيف رونقًا جميل بقصائده الشعرية التي لامست القلوب وتم عرض فيلم وثائقي عن شهداء الأردن إعداد وتعليق الشاعر الأردني حسين غرايبة.وشاركت مجموعة من الفنانات المبدعات من جمعية لمسات بلوحات رائعة بقيادة الفنانة التشكيلية رجاء القضاة.وفي نهاية الإحتفال الذي إدارة الحفل الأستاذة جينا صالح والمهندس شادي العلاوي تم تكريم ذوي الشهداء والهيئات الثقافية وبعض الشخصيات الريادية في العمل الثقافي.