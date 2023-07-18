الثلاثاء 18 تموز 2023
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افتتاح مركز ثقافي عجلون قريبا بكلفة 2.2 مليون دينار

افتتاح مركز ثقافي عجلون قريبا بكلفة 19 مليون دينار
افتتاح مركز ثقافي عجلون قريبا بكلفة 19 مليون دينار
 تفقدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم مركز عجلون الثقافي، الذي سيفتح ابوابة قريبًا لأبناء المحافظة ليكون فضاءً ثقافيًا وطنيًا يعزز دور الثقافة والفنون في المحافظة.اضافة اعلان
وقالت النجار خلال زيارتها للمركز الذي رافقها فيها نائب محافظ عجلون الدكتور هاشم العبداللات ورئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس ومدير ثقافة عجلون سامر فريحات ومدير أشغال عجلون المهندس زهير أبو زعرور إن مركز عجلون الثقافي جاهز للإستلام ، مشيدة بتعاون كافة الجهات المعنية في المحافظة وخاصة مديرية ثقافة عجلون والبلدية ومديرية الأشغال ومجلس المحافظة والمحافظة والمجتمع المحلي  ووزارة الأشغال التي إعتبرتها المرجعية فيما يتعلق بكافة المشاريع الحكومية وخاصة مشاريع وزارة الثقافة، مقدمة التهنئة والمباركة لأهالي محافظة عجلون  بمناسبة قرب إفتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير.
وأكدت النجار أن المركز الثقافي سيقدم مشاريع ثقافية فكرية لبناء الوعي في المملكة ضمن رؤى وتوجيهات جلالة الملك، مشيرة
 الى أن هذا المركز سيكون بمثابة معهد تدريب فنون وسيقدم الفن والمسرح والرسم والنحت وغير ذلك من الفنون وروايات والشعر والكتابة والفلسفة .
وبينت النجار أن نسبة الإنجاز في المركز بلغت 100% لافته الى أنه تم إستلام المركز بشكل أولي وسيتم الإنتهاء من العمل بشكل كامل خلال الأسبوع القادم .
من جانبه قدم مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات شرحا للوزيرة والحضور عن مراحل سير العمل بمشروع المركز الثقافي ، مؤكدا أن المشروع جاء بتمويل من موازنة مجلس محافظة عجلون بكلفة بلغت 2,2 مليون دينار، ويشتمل على قاعات اجتماعات وغرف تدريبية وادارية ومسرح كبير يتسع لحوالي 300 شخص، لافتا الى أن المسرح مجهز بأحدث التكنولوجيا و الصوتيات والإضاءة ومنار بالطاقة المتجددة .
وأكد أنه ييساهم في تفعيل الحركة الثقافية في المحافظة واستقطاب الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات والمنتديات والهيئات الثقافية والمهتمين بالشأن الثقافي من داخل وخارج المحافظة، وهو  بعتبر من المشاريع الريادية الكبيرة في المحافظة، معربا عن أمله أن يكون المركز الجديد نقظة تحول كبيرة في العمل الثقافي في المحافظة .
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إن مجلس المحافظة ومن ضمن إهتماماته بتفعيل  وتنشيط الحركة الثقافية المحافظة لن يدخر أي جهد ممكن للمساهمة في دعم الأنشطة والبرامج الثقافية في المحافظة.
وخلال الزيارة جالت الوزيرة النجار بكافة أقسام المركز الثقافي معربة عن سعادتها وسرورها بما تم إنجازه، واستمعت إلى شرح قدمه مهندس المشروع محمد العزة عن سير العمل في المركز .
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