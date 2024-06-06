الانتخابات بعجلون.. "ضبابية" وازدحام براغبي الترشح

عامر خطاطبة

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عجلون - ما تزال العديد من العشائر في محافظة عجلون، تخوض لقاءات حثيثة ونقاشات و"ماراثونات" على طريق الوصول إلى اتفاقات وآليات، يتوافق عليها الجميع، للخروج بمترشحين، لتمثيلهم ضمن قوائم محلية في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العاشر من أيلول(سبتمر) القادم.هذه المخاضات، التي يفرضها وجود أعداد كثيرة من الراغبين بالترشح داخل المنطقة والعشيرة الواحدة، وما ستسفر عنه من نتائج سواء كانت توافقات إيجابية، أو إختلافات سلبية، قد يكون لها وفق متابعين، بالغ التأثير في شكل الخارطة الانتخابية، من حيث تداخل القوائم وتشارك مناطق وعشائر ذات ثقل إنتخابي، خصوصا في ظل خفض حصة مقاعد المحافظة المخصصة للمسلمين من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.وحتى اللحظة، فإن عدد العشائر التي اختارت مترشحيها من خلال إجراء الإنتخابات الداخلية لم تتعدى 3عشائر، فيما أعلن عدد مماثل من العشائر عن اختيار مترشحيها بالتزكية، في حين ما تزال عشائر أخرى تعد العدة لفرز مترشحيها عبر إجراء الإنتخابات الداخلية.وبحسب ما يتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، فإن هناك أمورا أخرى ستؤثر في طبيعة التحالفات بين العشائر والمناطق، وتتعلق بتوقع عدم استقرار حصة المحافظة من المقاعد في الدورات القادمة، والتي ستزاد فيها حصة الأحزاب كما هو معلن على حساب القوائم المحلية، وصولا إلى مرحلة تكون فيها الانتخابات على أساس القوائم الحزبية، الأمر الذي يجعل أي اتفاقات مستقبلية بين التجمعات والعشائر أمرا مستبعدا.ويتخوف مراقبون، أن تنخفض نسبة التصويت في الانتخابات العامة في حال سادت الخلافات في داخل المناطق الانتخابية ذات الثقل والعشائر، مؤكدين أن ذلك سيكون له انعكاسات كبيرة على حماسة الناخبين في الذهاب إلى مراكز الإقتراع والتي كانت تسجل نسبة اقتراع تصل إلى زهاء 70% في الدورات السابقة.وبينوا أنه ورغم التحشيد بين المتنافسين في الإنتخابات العشائرية التي جرت سابقا، إلا أن نسبة الاقتراع لديهم كانت منخفضة، بحيث كانت نصف المسجلين في الكشوفات أحيانا، ولم تتجاوز 60% في أفضل أحوالها، عازين ذلك إلى أسباب تتعلق بوجود أعداد كبيرة من الناخبين المتواجدين خارج الأردن، وأحيانا عزوف البعض عن المشاركة في الإقتراع الداخلي لآراء شخصية.ويقول المتابع للشأن الانتخابي أبو راشد، إن وجود عدة عشائر كبيرة في المناطق ذات الثقل الانتخابي قد يكون عائقا أمام تشكيل القوائم، التي تقلصت الأعداد فيها من 5-4 ، الأمر الذي قد يتسبب بخلق خلافات، وبالتالي التأثير في شكل الخارطة الإنتخابية والقوائم التي كان تشكيلها يتم على أساس المناطق الإنتخابية في المحافظة، مشيرا إلى أن ما زاد المشكلة هو عدم استقرار حصة المحافظة من المقاعد في الدورات القادمة، وعلى عكس ما كان في دورات سابقة، بحيث كان العدد فيها يسمح بتقاسم الأدوار بين العشائر داخل المنطقة الواحدة.ويرى أبو وسام، أن مقياس القوة للقوائم المنافسة، سيكون معتمدا على حجم الإتفاق والوفاق داخل المناطق ذات الثقل الإنتخابي أو العشائري، وقدرتها على التمثيل الواسع، من خلال ضم أشخاص وسيدات يحظون بشعبية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالمقعد المخصص للكوتا النسائية، والمقعد المسيحي.ويقول أبو أسامة، إنه من اللافت أن صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، باتت تشكل للعديد من الناشطين في الشأن الانتخابي منبرا لطرح الأراء والأفكار وعمل الاستفتاءات والاستطلاعات وتداول كل ما يتعلق بالمشهد الانتخابي، من متابعة الانتخابات الداخلية للعشائر، وتناقل أخبار التحالفات، وتوقع شكل الخارطة الانتخابية في المحافظة.ويتداول ناشطون أرقاما لأعداد الناخبين في المناطق التي تشكل ثقلا انتخابيا مناطقيا أو عشائريا، حيث جاءت مناطق وقرى خيط اللبن بالمرتبة الأولى وبجموع أصوات بلغ 29701صوت، وتليها كفرنجة وقراها بمجموع أصوات بلغ 26648صوتا، ومنطقة عنجرة والصفا بعدد أصوات بلغ 20524 صوتا، ومنطقة الجنيد بعدد أصوات بلغ 18621 صوتا، وعين جنا وقراها بعدد أصوات بلغ 12743 صوتا، وعجلون بعدد أصوات بلغ 8065 صوتا.إلى ذلك، كشف رئيس لجنة انتخاب عجلون هاشم أبو أحمدة، أن عدد أصوات الناخبين في الكشوفات الأولية في محافظةعجلون بلغ 116302ناخب، منها 64156 ناخبة و52146 ناخبا،وفقا للكشوفات الأولية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أن الناخبين داخل المحافظة موزعين على 48 مركز اقتراع وفرز داخل المحافظة.وبين أنه تم تقسيم دائرة عجلون الانتخابية إلى مكتبين فرعيين (لواء قصبة عجلون ولواء كفرنجة ) ، مشيرا إلى أنه تم تحديد 10مراكز لعرض الجداول الأولية للناخبين وهي مراكزالبلديات ومكاتب الأحوال المدنية ومقاراللجان الفرعية داخل المحافظة.يشار إلى أنه قد بدأت عملية تقديم طلبات الاعتراض الشخصي في مكاتب الاحوال المدنية في المحافظة ولمدة 14 يوم ، في حين سيتم استقبال طلبات الاعتراض على االآخرين في مقر لجنة الانتخاب والمكاتب التابع لها ولمدة 7 ايام وفقا للهيئة المستقلة للإنتخاب .يشار إلى أن هذه العملية، يحتمل أن تسفر عن زيادة أو انخفاض طفيف في أعداد المقترعين في الكشوفات النهائية، لكنها لن تكون، وفق مهتمين ، ذات تأثير كبير في العملية الانتخابية.