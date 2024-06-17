 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحنيفات: الحرائق انخفضت للعام الثاني على التوالي

وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي م. خالد الحنيفات
وزير الزراعة م. خالد الحنيفات - (أرشيفية)

ثمن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الجهود المبذولة على مدار 24 ساعة من القوات المسلحة (سلاح الجو، سلاح الهندسة) ومديرية الأمن العام (الدفاع المدني، الدرك) ومحافظة عجلون وكوادر الحراج في وزارة الزراعة للسيطرة على الحريق الذي أتى على ما يصل إلى مئة دونم ضمن مناطق متقطعة ومنحدرة وصعبة التضاريس في منطقة الصفصافة بمحافظة عجلون.

وأشار الحنيفات في حديث لوكالة "بترا"، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تعاون الجميع مع هذه الجهود من أجل الحد من الحريق وعدم انتشاره إلى مناطق مجاورة، مبينا أن هناك متابعات مستمرة من الوزارة مع الكوادر في الميدان والموجودة في موقع الحريق من أجل تقديم كل ما من شأنه السيطرة عليه.

وبين الوزير، أن الحرائق انخفضت للعام الثاني على التوالي؛ نتيجة لخطة الوزارة للحد من التعديات والحرائق وتضافر الجهود لمواصلة هذا الانخفاض بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

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