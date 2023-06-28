الأربعاء 28 حزيران 2023
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الحياري: نتوقع قدوم 2500 زائر يوميا لتلفريك عجلون

تلفريك عجلون - (أرشيفية)
تلفريك عجلون - (أرشيفية)
توقعت المديرة العامة للمناطق التنموية الأردنية أروى الحياري، اليوم الأربعاء، ألا يقل عدد زوار التلفريك في عجلون عن 2500 زائر يوميا خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى استقبال نحو 20 ألف زائر منذ بدء تشغيله قبل 10 أيام.اضافة اعلان

وقالت الحياري لقناة "المملكة"، "مستمرون في استقبال زوار التلفريك في عجلون منذ صباح اليوم"، واصفة الإقبال على التلفريك بالـ"ممتاز".

ورجحت "ألا يقل عدد زوار التلفريك عن 2500 زائر إلى 3 آلاف يوميا" خلال عطلة عيد الأضحى.

وبحسب الحياري، فإنه ومنذ افتتاح التلفريك قبل 10 أيام، بلغ عدد زواره نحو 20 ألف زائر من الأردنيين والسياح العرب والأجانب.

وطالب زوار للتلفريك بوضع مظلات تقي من الحر الشديد وتفعيل خدمات إضافية من مطاعم ومقاهٍ.

وقالت الحياري في هذا الصدد: "تم أخذ ملاحظات الزوار بعين الاعتبار ودراستها وإمكانية تطبيقها"، موضحة: "عملنا على وضع مظلات" في المحطتين الأولى والثانية لتلفريك عجلون بناء على الملاحظات الواردة.

وأكدت الاستمرار في تحسين الخدمات "أولا بأول".

وأضافت: "سنعمل خلال الأسبوع المقبل على السير قدما في إجراءات الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمطاعم وخدمات المحلات التجارية الأخرى"، مشيرة إلى أن الموقع "يوفر حاليا مرافق عامة ومحلات تجارية تقدم خدمات مختلفة للزوار من طعام وشراب خلال فترة عيد الأضحى".

وتابعت الحياري أن غدا الخميس سيشهد إطلاق "معرض التلفريك الأول للمنتوجات الريفية والطبيعية والحرف اليدوية سيشارك فيه العديد من سيدات المجتمع المحلي وهذا سيشكل إضافة للتلفريك".
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