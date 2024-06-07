"الميثاق الوطني" يعقد لقاء حواريا في محافظة عجلون

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أمين عام الميثاق الوطني تحدث للحضور عن اهمية المرحلة المقبلة واننا في حزب الميثاق الوطني لسنا حزب الرجل الواحد وجميع قرارتنا مدروسة وتعتمد على العمل الجماعي وروح الفريق لذا علينا ان نكون على قدر المسؤولية للنهوض بوطننا الغالي الذي يستحق منا الكثير.كما واستعرض استراتيجية ورؤية الحزب الإصلاحية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الانتخابات النيابية القادمة وأهمية المرحلة المقبلة من عمر الدولة الأردنية في ظل الاستحاق الدستوري القادم في العاشر من ايلول المقبل.وحضر اللقاء نخبة من وجهاء وابناء المحافظة وعدد من الشخصيات المجتمعية والثقافية والاكاديمية وعدد من اعضاء الحزب ومنتسبيه ومؤازريه في عجلون.في الختام جرى حوار موسع مع الحضور وابدى العديد منهم رغبته في العمل يدا بيد بروح الفريق الواحد، مؤكدين أن الحزب الذي يمثل كل أردني غيور على وطنه ويحافظ على المصلحة العامة للوطن.