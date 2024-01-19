الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

عربات تلفريك عجلون
عربات تلفريك عجلون
عجلون- انطلقت، اليوم الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وقعت اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) لدعم السياحة الداخلية، عبر استحداث خط نقل مباشر من عمان إلى تلفريك عجلون والعودة، بأسعار مخفضة.اضافة اعلان
وأضاف عرفات، أن الخط سيعمل من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحا، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحا.
وأوضح، أن سعر التذاكر يبلغ عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة و3 دنانير لمن هم دون عشرة أعوام، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة (جت) وفي مكاتبها. -(بترا )
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