 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق احتفالات محافظة عجلون باليوبيل الفضي

d43a639a-7829-4c7d-a46a-fa52e6725219
جانب من الاحتفالات باليوبيل الفضي

عجلون- شهد معسكر الحسين للشباب مقر احتفالات محافظة عجلون باليوبيل الفضي حضورا لافتا من قبل أبناء المحافظة لحضور الفعاليات المختلفة بهذه المناسبة العزيزة.

اضافة اعلان


محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف والفعاليات الرسمية والشعبية من عائلات وافراد  تواجدوا في موقع الاحتفال رغم ارتفاع درجات الحرارة وسط أجواء من الفرح الغامر الذي توج جباههم .


واشتملت فعاليات احتفال اليوم الأول الجمعة على بازار حرف يدوية وفقرات فنية وفلكلورية ورسم على الوجوه ومشاركة فرقة بني معروض  ومطاعم شعبية ولوحات فنية وموسيقية وتراث شعبي ( الشماغ ).
واعرب محافظ عجلون عن اعتزازه وأبناء المحافظة بهذه المناسبات الوطنية العزيزة التي تبعث فينا الأمل والتفاؤل والحياة مجددا ولاء وانتماء أبناء المحافظة والتفافهم حول العرش الهاشمي.
وقال مديرا الشباب والسياحة محمد طبيشات وفراس الخطاطبة ان الوطن بمناسباته الوطنية اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش حيث خطا الأردن خطوات  كبيرة على طريق الإنجاز في كافة الميادين والمناحي ، مبارك للوطن وقائد الوطن والشعب الأردني عيد الجلوس الملكي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
e86543e3-5ee8-40af-b2b3-ba7f4e0cb249

"الميثاق الوطني" يعقد لقاء حواريا في محافظة عجلون

منذ4 ساعة
جانب من انتخابات داخلية لإحدى عشائر عجلون لإفراز مرشح-(الغد)

الانتخابات بعجلون.. "ضبابية" وازدحام براغبي الترشح

06 حزيران 2024
رجال إطفاء أثناء إخماد حريق شب في غابات عجلون خلال سنوات سابقة-(أرشيفية)

غابات عجلون.. كيف ندعم جهود قضاء صيف آمن بلا حرائق؟

03 حزيران 2024
مواقع أثرية يصعب على أصحاب ذوي الاعاقة الوصول إليها-(الغد)

سياحة "ذوي الإعاقة" بعجلون وجرش.. آمال منشودة لحقوق مفقودة

28 أيار 2024
وحدات الانارة

تركيب ٦٠٥٠ وحدة اناره في مناطق بلدية عجلون

28 أيار 2024
جانب من انتخابات داخلية للإجماع على مرشح عشيرة بعجلون-(الغد)

خفض مقاعد عجلون النيابية يشعل حدة المنافسة بين العشائر

26 أيار 2024
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 