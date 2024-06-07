انطلاق احتفالات محافظة عجلون باليوبيل الفضي

عامر خطاطبة

عجلون- شهد معسكر الحسين للشباب مقر احتفالات محافظة عجلون باليوبيل الفضي حضورا لافتا من قبل أبناء المحافظة لحضور الفعاليات المختلفة بهذه المناسبة العزيزة.

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محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف والفعاليات الرسمية والشعبية من عائلات وافراد تواجدوا في موقع الاحتفال رغم ارتفاع درجات الحرارة وسط أجواء من الفرح الغامر الذي توج جباههم .



واشتملت فعاليات احتفال اليوم الأول الجمعة على بازار حرف يدوية وفقرات فنية وفلكلورية ورسم على الوجوه ومشاركة فرقة بني معروض ومطاعم شعبية ولوحات فنية وموسيقية وتراث شعبي ( الشماغ ).

واعرب محافظ عجلون عن اعتزازه وأبناء المحافظة بهذه المناسبات الوطنية العزيزة التي تبعث فينا الأمل والتفاؤل والحياة مجددا ولاء وانتماء أبناء المحافظة والتفافهم حول العرش الهاشمي.

وقال مديرا الشباب والسياحة محمد طبيشات وفراس الخطاطبة ان الوطن بمناسباته الوطنية اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش حيث خطا الأردن خطوات كبيرة على طريق الإنجاز في كافة الميادين والمناحي ، مبارك للوطن وقائد الوطن والشعب الأردني عيد الجلوس الملكي.