الإثنين 26 حزيران 2023
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بتوقع إقبال كبير.. تلفريك عجلون تحت اختبار زواره بالعيد

تلفريك عجلون الذي يتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا خلال عيد الأضحى - (الغد)
تلفريك عجلون الذي يتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا خلال عيد الأضحى - (الغد)
عجلون - يستعد تلفريك عجلون والمرافق السياحية بالمحافظة، لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بقدوم أعداد كبيرة وفق مؤشر نسبة الحجوزات المرتفعة.اضافة اعلان
وكان تشغيل مشروع التلفريك قد ترك انطباعات مختلفة بين زواره منذ أول يوم على تشغيله قبل نحو أسبوعين، ففيما وصف البعض المشروع بـ الريادي" والركوب به "تجربة فريدة"، طالب البعض بضرورة تمديد ساعات العمل ليتسنى للجميع تجربة الركوب خاصة وأن أعداد الزوار فاقت التوقعات. 
كما رافق بدء التشغيل مطالبات بضرورة إعادة النظر بسعر التذكرة البالغ 4 دنانير للشخص، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية القائمة على المشروع أن أوقات العمل والأسعار تم تحديدها بعناية. 
وكان التلفريك قد استقبل خلال أول يومين من تشغيله قرابة 6 آلاف زائر، فيما من المتوقع أن تتضاعف الأعداد خلال الأيام القادمة مع بدء إجازة عيد الأضحى.  
ووفق مدير السياحة بعجلون محمد الديك فمن المتوقع أن تصل نسبة الأشغال بالمرافق السياحية إلى 100 % من قبل الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، ما يترتب على أصحاب المنشآت أعباء مضاعفة تحقق التميز في خدمة زوارهم والحفاظ على مستوى عال من الخدمة وحسن الاستقبال وبأسعار منافسة تكون جاذبة للزوار خاصة الأشقاء من دول الخليج والسياح الأجانب، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد ارتفاعا بأعداد السياح الخليجيين والمحليين خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا أن الحجوزات تشهد تزايدا في مناطق المحمية والمطاعم والمنشآت السياحية.
وأكد حرص المديرية على توفر جميع الإمكانات المتاحة من أجل خدمة زوار المحافظة حيث بدأت بتنفيذ خطتها التي وضعتها لاستقبال الزائرين والسياح للمحافظة التي تزخر بمئات المواقع الأثرية الدينية الإسلامية والمسيحية وتوفر المقومات الطبيعية والميزات النسبية.
من جانبها، قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري إن التلفريك الذي تم تشغيله مؤخرا يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمواطنين، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة تشغيلية للتلفريك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، متوقعة أن تكون نسبة الإقبال كبيرة وغير مسبوقة من قبل الزوار للتلفريك باعتباره الحدث والمرفق السياحي الأهم على مستوى المملكة، مبينة أن التلفريك سيعمل على مدار الأسبوع باستثناء يوم الأحد.
وزادت الحياري أن ركوب التلفريك بات متعة يحرص عليها الزائر محليا وإقليميا ودوليا، حيث الطبيعة الجميلة التي تضفي على تجربة ركوب التلفريك متعة إضافية.
وقال صاحب منتجع فهيم الصمادي، إنه يتوقع أن تشهد المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى حركة سياحية غير مسبوقة، خصوصا بعد تشغيل التلفريك مؤخرا، مشيرا إلى أن المنتجع الذي قام بإنشائه يقع على مساحة 6 دونمات وتم إنجازه بعد عامين من العمل حيث تم تطويع الطبيعة ليكون رفيقا للبيئة بجو ومناظر ساحرة.
وبين أنه يتسع لأكثر من الف زائر على الأقل ويوفر المشروع 30 فرصة عمل دائمة و50 فرصة موسمية، مؤكدا أن المنتجع يضم مساحات واسعة من الحدائق الغناء التي تفوح بعطر الورود و عدة شلالات طبيعية بمياه عذبة و العديد من مسارات المياه بين الجلسات، التي تقع بين الشلالات، كما يضم المشروع  قاعات خارجية و قاعة داخلية، زودت كل واحدة منها بحديقة خاصة، بالإضافة إلى برك سباحة وحوض ساخن، ومناطق واسعة للتشمس وتناول الطعام تحت الظل في الهواء الطلق وتوفر إطلالات بانورامية على الحدائق والريف المحيط، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى دعم مثل هذه المشاريع وتسويقها من خلال برنامج أردننا جنة ووضعها على الخريطة السياحية.
وأكدت مصادر محمية غابات عجلون أن نسبة الحجوزات مرتفعة نظرا للميزات التي تتمتع بها المحمية والتي يوجد فيها عدد من الأكواخ تتسع لحوالي 90 شخصا بالإضافة إلى وجود حديقة للأطفال والعبارة الهوائية الى جانب الأجواء الهادئة والأمان وتوفر خدمات الطعام والشراب في المحمية و مطعم الأكاديمية.
وقال المشرف على مخيم راسون عمران الشرع إن المخيم  يشهد حركة نشطة حيث تم رفع جاهزيته لاستقبال زواره خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم إدخال عدد من التحسينات على المخيم بشكل يليق بزواره من مختلف المحافظات.
وتوقع صاحب مطعم مصطفى القضاة، أن تشهد المحافظة حركة سياحية نشطة من قبل المواطنين وبصورة غير مسبوقة لغايات الاستجمام والتمتع بالطبيعة ومناخ المحافظة الجميل.
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