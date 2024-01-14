بعد طول انتظار.. عجلون على أعتاب الاستثمار الفندقي

عامر خطاطبة

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عجلون - كشف رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، عن توجه لدى البلدية بإقامة فندق سياحي مصنف بأربعة نجوم أو أكثر، وذلك بالتعاون مع أحد المستثمرين، ما سيلبي رغبات الزوار، وهو أمر انتظرته المحافظة وبات مطلبا ضروريا مع ما تشهده من حركة سياحية نشطة.وقال الزغول خلال ورشة عقدت بعجلون لمناقشة فرص الاستثمار بالمحافظة حضرها عدد من المعنيين، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة، ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية ومرافقه له، لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرا إلى أهمية استغلال الميزات السياحية والزراعية التي تتميز بها عجلون.ولفت إلى أن المشروع الابتكاري "سوق ريف عجلون السياحي"، الذي فازت به البلدية بمنحة قيمتها مليون دولار من مجموعة دول مانحة، سيكون جاهزا في شهر أيار (نيسان) المقبل، وسيتم وضعه على الخريطة السياحية للمحافظة.وبين أن البلدية بصدد تجهيز الحديقة البيئية في منطقة عنجرة بمبلغ 248 ألف دينار كمنحة من البنك الدولي، إضافة إلى إقامة حديقة صغيرة خضراء وسط مدينة عجلون لتكون متنفسا لأهالي المدينة وزوارها، مشيرا إلى أبرز ما قامت به البلدية لإنجاح مشروع التلفريك مثل إعداد الخطة المرورية والتنسيق مع المحافظة وإدارة السير لتطبيقها على الواقع لوضعها حيز التنفيذ بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها وسط المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم في شهر أيار (نيسان) المقبل طرح عطاء لتعبيد وتوسعة أجزاء من طريق القلعة بغية استيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات والحافلات المتجهة نحو القلعة ومحطة انطلاق التلفريك.وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات تأتي هذه الورشة بمشاركة جميع الجهات المعنية للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص من شأنها النهوض بالواقع السياحي في عجلون ما يسهم بتحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي.وكشف عرفات أن عدد زوار التلفريك منذ تشغيله بلغ 270 ألف زائر غالبيتهم من الأردنيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لزيادة أعداد الزوار من خلال عمل خصومات وعروض تشجيعية للمجموعات السياحية حسب عدد كل مجموعة.وزاد "نسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من الزوار للتلفريك وخاصة في الأوقات التي يعاني من تدني عدد الزوار بسبب الظروف والأحوال الجوية التي تشهدها عجلون.