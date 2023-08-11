الجمعة 11 آب 2023
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بلدية الجنيد: مليون دينار تكلفة تعبيد وفتح الشوارع

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بلدية الجنيد: مليون دينار تكلفة تعبيد وفتح الشوارع
قال رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، إن البلدية التي تضم مناطق صخرة وعبين عبلين ويتراوح عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، تمتاز بطابع سياحي وزراعي مما جعلها مقصدا للسياح والزوار العرب في فصل الصيف.اضافة اعلان
وبين أن البلدية أعطت منذ تشكيلها الاهتمام الكبير لتحسين البنية التحتية في المنطقة، حيث عملت على تأهيل وتعبيد وتوسعة الشوارع بطرق هندسة متكاملة بتكلفة تصل إلى حوالي مليون دينار تم توزيعها بشكل عادل على جميع المناطق التابعة للبلدية .
وأكد المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس البلدي أخذ على عاتقه خلال العام القادم ضمن الخطة المستقبلية، تحسين وتأهيل البنى التحتية وقطاع التنظيم لجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة أيضا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل والتي تشكل خطورة على السكان والبنية التحتية كون المنطقة تعاني من تضاريس صعبة، موضحا أن البلدية تعمل حاليا على مشروع تصريف مياه في منطقتي صخرة وعبين عبلين بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دينار، حيث يتضمن المشروع من عبارات أسمنتية صندوقية لحل المشكلة التي تتكرر كل موسم مطري من خلال مهندسين مختصين بذلك ضمن المواصفات.
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