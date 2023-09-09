"بند الطرق السياحية".. هل يبقى غائبا في مخصصات مجلس محافظة عجلون؟

عامر خطاطبة

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عجلون- يفرض الصعود المتزايد الذي تشهده محافظة عجلون على المستوى السياحي، لا سيما مع بدء عمل "التلفريك" منذ نحو 3 أشهر، ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر في ملف البنية التحتية للمواقع السياحية، خصوصا فيما يتعلق بتحسين الطرق.لذلك، ترى فاعليات في المحافظة أنه لا بد من إدراج بند مخصصات للطرق السياحية بموازنة مجلس المحافظة كتلك التي يتم تخصيصها للطرق الزراعية، لا سيما مع الازدياد اللافت في أعداد الزوار والسياح الذين ازدادوا خلال النصف الأول من العام الحالي 70.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفق ما تُظهر بيانات رسمية، وصل عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي 210,534 زائرا منهم 114,650 أردنيا و95,884 أجنبيا، فيما بلغ العدد العام الماضي للفترة ذاتها 123,594 زائرا منهم 79,200 أردني و44,394 أجنبيا.وبالإضافة إلى التلفريك، تستقطب عجلون الزوار والسياح من خلال مواقع أثرية عدة منها قلعة الربض/ قلعة عجلون التي شيدت عام 1184 ميلادي، كما يوجد في عجلون مواقع سياحية عدة مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة (وادي الطواحين) وغيرها من الأماكن، مثلما تحتضن عجلون مواقع دينية مثل كنيسة مار إلياس وكنيسة سيدة الجل التي تاريخها قرابة القرن الرابع الميلادي، إضافة لعدد من المقامات الدينية.رئيس جمعية "نسمة شوق" السياحية علي فريحات، طالب بضرورة "توفير مخصصات للطرق السياحية على غرار الزراعية لتحسين الواقع السياحي في المحافظة بما يخدم عجلون بشكل خاص والوطن بشكل عام، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الجمعيات السياحية في المملكة للاستماع إلى همومها".ومن وجهة نظر المواطن أبو عدي عنانبة، فإن "عجلون بدأت تشهد حركة سياحية نشطة، ما يستدعي من مختلف الجهات المعنية، من أشغال وبلديات بتحسين الطرق وفتح وتعبيد طرق جديدة، بحيث تمكن الراغبين من سكان المحافظة، والمستثمرين من خارجها من إقامة المزيد من المشاريع السياحية خصوصا الصغيرة والمتوسطة"، مقترحا بأن "يتم إدراج بند مخصصات الطرق السياحية ضمن موازنة مجلس المحافظة على غرار الطرق الزراعية".وبالنسبة للمواطن أحمد عنانزة، فإن "وجود مخصصات كافية لتجويد الطرق المؤدية للمشاريع السياحية، وفتح أخرى تؤدي إلى مواقع جميلة سيشجع الشباب على إقامة مشاريعهم الصغيرة، وبالتالي المساهمة في تنمية المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي".من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن "نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي حققها المجلس العام الحالي وصلت إلى 80 %، وهذا يدل على مدى التشاركية بين كافة الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن "عجلون بدأت تشهد نهضة سياحية، وهي بحاجة إلى ضرورة الإسراع بتحسين البنية التحتية الطرق والشوارع".وأكد المومني، أن "المجلس بدأ بمناقشة موازنة المحافظة للعام المقبل في جميع القطاعات"، مشددا على أنه "سيتم دعم قطاع السياحة والآثار بمخصصات جيدة، وكذلك المتعلقة بتحسين الطرق المؤدية للمواقع السياحية والأثرية".وكان رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين وأعضاء اللجنة دينا البشير وأسامة القوابعة ورمزي العجارمة، زاروا محافظة عجلون أواخر الأسبوع الماضي للاطلاع على الواقع السياحي فيها بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ونواب المحافظة الدكتور فراس القضاة والدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني.وقال ياسين، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب المحافظ، إن المحافظة تحظى باهتمام ملكي وفيها تنوع مناخي وبيئي فريد يخدم النهضة السياحية التي شهدتها المحافظة منذ بدء تشغيل مشروع التلفريك الحيوي الذي ساهم في التوظيف، مبينا أهمية الاستدامة واستثمار مثل هذه المشاريع وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي.وأكد، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لتفقد واقع الخدمات المقدمة والاطلاع على نقاط الضعف ومحاولة معالجتها"، مبينا أنه "سيتم التواصل مع وزارة الأشغال من أجل تأهيل الطرق المؤدية للمواقع السياحية، وعقد اجتماع لممثلي الجمعيات السياحية للاستماع إلى مشاكلها وتحدياتها".بدوره، أكد الشريف، أنه "يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، لافتا إلى أن "تلفريك عجلون يرتاده يوميا زهاء 4 آلاف زائر، وسيساهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل".ودعا أعضاء اللجنة إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات.من جهتهما، عرض مديرا السياحة والآثار فراس الخطاطبة والدكتور إسماعيل ملحم الواقع السياحي والأثري في المحافظة، والأعمال التي تنفذ للصيانة والاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية في المحافظة.وخلال زيارة اللجنة لموقع التلفريك، بينت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، أن عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله وصل إلى زهاء 200 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى، مؤكدة أن إدارة المناطق التنموية مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع.وأضافت الحياري، أن المشروع سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.