بيت الملك المؤسس بعجلون.. معلما تاريخيا ينتظر الاهتمام

عامر خطاطبة

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عجلون- يعد بيت الملك المؤسس عبدالله الأول الواقع بمحطة حراج إشتفينا معلما تاريخيا وأثريا وسياحيا، أنشئ منذ 75 عاما في أجمل المناطق، ورغم ذلك ما يزال على حاله، ويحتاج إلى المزيد من الرعاية لإبرازه، ويفتقر لخدمات البنى التحتية المؤدية إليه، أو الواقعة بمحيطه.وتؤكد الروايات أن الملك المؤسس كان قد أقام فيه عدة أشهر، واستقبل فيه عددا من ضيوف الأردن ووجهاء وأبناء المنطقة.ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن بيت المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول والذي بناه في العام 1949 في منطقة إشتفينا، ويسمى كذلك ببيت الحكومة أو محطة حراج إشتفينا، ما يزال ينتظر إعادة تأهيله وإبرازه، لقيمته التراثية والتاريخية والسياحية.وبين أن فريق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون كان قد نظم عدة زيارات إلى بيت الملك المؤسس لتسليط الضوء على أهمية المكان التاريخية والسياحية، حيث يعتبر البيت والمنطقة التي يوجد فيها من أهم المناطق السياحية على مستوى المملكة، لاسيما وأن الأرض المحيطة بالبيت تحتوي على أشجار نادرة جدا كأشجار الأرز والصنوبر واللزاب وغيرها.وأكد عضو المبادرة محمد الغزو أهمية البيت والمنطقة تاريخيا وسياحيا، ما يستدعي وضعها على الخارطة السياحية في محافظة عجلون، مشيرا إلى إن هذا المبنى يتبع إداريا الأن لمديرية زراعة عجلون ولقسم الحراج فيها حيث يسمى محطة حراج إشتفينا.وأكد أن فريق المبادرة سيعمل بكل جهد ممكن للمساهمة بالترويج لهذه الأماكن والحفاظ عليها، والتي تعتبر الثروة الحقيقية للمحافظة والوطن.يشار إلى أن هذا البيت تستخدمه فاعليات المحافظة المختلفة سواء الرسمية أوالشعبية في عدد من المناسبات، إضافة إلى أن المبنى يستخدم كمحطة مراقبة للغابات الموجودة في المنطقة.وتؤكد مديرية الزراعة أن قسم الحراج فيها يحرص على إدامة أعمال الصيانة والترميم لهذا المبنى ولكل المنطقة المحيطة به، حيث تم إجراء العديد من أعمال الصيانة له، وشملت أعمال البلاط الأرضي والدهان وتجهيز المطبخ ومواسير المياه والمظلات والقصيب ومواسير المياه وصيانة الأثاث وتركيب مطبخ جديد، إضافة إلى تجميل وتنظيف منطقة بيت الحكومة كاملة.ويقول الناشط هاشم القضاة إن بيت الملك المؤسس في إشتفينا يحتاج إلى إعادة تأهيله وتوفير الخدمات نظرا لقيمته التاريخية والسياحية حيث أصبح معلما من المعالم السياحية المشهورة الذي يزوره الضيوف من خارج المحافظة للاطلاع على واقعه ومبناه التراثي الذي تحيطه الأشجار النادرة بالإضافة إلى إطلالته الممتعة.وأكد حاجة الموقع إلى توفير كافة الخدمات وإدامة الصيانة والترميم لهذا المبنى ولكل المنطقة المحيطة، منها تحسين وتوسعة الطريق المؤدية إليه وتوسعته من أجل توفير قاعة وتجهيز محتوياته من مظلات وتركيب أكواخ ومظلات جديدة.وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أهمية استثمار البيت سياحيا من خلال توفير كل الخدمات المطلوبة؛ لأن موقع البيت يعتبر من أهم المواقع الجاذبة للسياحة نظرا لأهميته التاريخية وقيمته التراثية مطالبا وزارات السياحة والزراعة والتخطيط إلى استغلال المنطقة وإعادة تأهيل البيت من أجل وضعه على الخارطــة السياحية في محافظة عجلون.وتعهد المومني بالعمل على إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى بيت الملك المؤسس في منطقة إشتفينا ( دار الحكومة ) نظرا لتآكل الطريق المتفرع من الشارع الرئيسي المؤدي إلى موقع التلفريك في الصوان إلى دار الحكومة / محطة الحراج، والتي يبلغ طولها زهاء 400 مترا، والتي لم تشهد أية تحسينات أو تأهيل منذ عدة سنوات، مؤكدا أنها تشهد حركة نشطة من قبل الزوار ومرتادي الطريق باتجاه مدينة عجلون.وزاد أن للمكان رمزية كبيرة عند أهالي محافظة عجلون، ولأن هذا البيت له تاريخ حافل في مسيرة الدولة الأردنية وكان لفترة من الوقت مكاناً لإقامة الملك المؤسس، ما يستدعي إعادة الألق والجمال لهذا البيت الجميل وهذه المنطقة الخلابة.يذكر أن أبناء المحافظة أطلقوا مبادرة شعبية عام 2015 باسم "أصدقاء بيت المؤسس"، وبالتعاون مع مديرية زراعة عجلون وقسم الحراج وجامعة عجلون الوطنية وفرع نقابة المهندسين الزراعيين ومبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون بحيث ساهمت في إعادة تأهيل مرافق البيت المختلفة والمنطقة المحيطة به من ساحات ومعالم مختلفة وتقليم للأشجار.