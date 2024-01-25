"تأخر الإنجاز".. هل يلاحق المرحلة الأخيرة لمشروع مستشفى الإيمان الجديد بعجلون؟

عامر خطاطبة

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يأمل سكان ومراجعون لمستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، بأن يشهد العام الحالي الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بالمستشفى، والتي كان بدأ العمل بها العام الماضي، من دون تعثر أو تأخر كما حدث بمراحل سابقة، وخصوصا الجزء المتعلق بعمل مواقف المركبات.ويدعو محمد الخطاطبة من سكان المحافظة وزارتي الأشغال العامة والصحة الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد والتي تتضمن توفير مواقف للسيارات لتخفيف الازدحامات والتسهيل على المراجعين، مشيرا إلى أن تأخير استكمال هذه المرحلة يفاقم مشكلة المواطنين لعدم توفر مواقف مناسبة لمركباتهم.وأعرب بدر الصمادي عن أمله بأن لا تطول المعاناة بالبحث عن مواقف للمركبات، مؤكدا أن إنهاء المشكلة سيكون مرهونا بسرعة تنفيذ المرحلة الأخيرة، وعدم توقف الأعمال الإنشائية الجارية حاليا بسبب ظروف الشتاء، مؤكدا أن إنجاز المشروع سيوفر المواقف الكافية للمراجعين والعاملين والزوار، خصوصا وأن الساحات المتوفرة حاليا لا تفي بالغرض، أو تستوعب الزيادة المتوقعة بأعداد المراجعين وحاجتهم لإيجاد مواقف لمركباتهم، ما سيزيد من معاناتهم.وتشتمل المرحلة الثالثة، والتي سبقها أعمال هدم وإزالة المبنى القديم للمستشفى، وفق مدير المستشفى الدكتور محمد فريحات، على إنشاء المباني الإدارية وأجزاء من العيادات والمدرج وكراج للسيارات لعمل مواقف لمركبات العاملين والمراجعين للمستشفى الذين يعانون حاليا من عدم توفرها.وأكد أن إنجازها بالموعد المحدد سيسهل كثيرا على العاملين والمراجعين للمستشفى الذي بدأ يشهد منذ تشغيله قبل زهاء 3 أشهر تطورا كبيرا في إمكانياته، ونوعية الخدمات المقدمة للسكان والمراجعين الذين يقترب عددهم من 500 مراجع يوميا.يذكر أن مشروع مستشفى الإيمان الحكومي كان قد بوشر العمل به في العام 2014 وعلى 3 مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى والثانية تأخرا بإنجازهما لسنوات ولعدة أسباب تتعلق بتأخر المقاول والأوامر التغييرية، وتأخر تزويده بشبكة الصرف الصحي، ما استدعى حينها دمج المرحلة الأولى بالثانية من المشروع لتسريع العمل والإنجاز حتى انتهاء التنفيذ، وبدء تشغيل المستشفى، وتم نقل كافة العيادات والأقسام إليه، عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة.وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني حرص المجلس على متابعة سير العمل بالمرحلة الثالثة الجارية حاليا لضمان أن يتم إنجازها بالموعد المحدد ودون أي تأخير، مؤكدا أن المجلس على تواصل مع المقاول والجهات المعنية لضمان تنفيذ العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن كلفة تنفيذ المرحلة الأخيرة تبلغ زهاء 3.5 مليون إلى 4 ملايين دينار، متوقعا أن يتم إنجازها مع نهاية العام الحالي.وأكد أن المستشفى سيكون متكاملا بعد إتمام تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل بناء مواقف السيارات والمبنى الإداري، خاصة أن المبنى الحالي يعاني من اكتظاظ السيارات حول المستشفى لعدم توفر المواقف.يشار إلى أن سعة مستشفى الإيمان الحكومي الجديد تبلغ (250) سريرا، وتم تصميمه ليكون قابلا للتوسعة لغاية (350) سريرا ويتكون المستشفى من مبنى رئيس بمساحة إجمالية مقدارها (42) ألف متر مربع تقريباً وبكلفة اجمالية بلغت حوالي (40) مليون دينار.وارتفع عدد العيادات بالمبنى الجديد إلى 46 عيادة مقارنة بـ 16 عيادة في المستشفى القديم، فيما ارتفع عدد أسرة الطوارئ إلى 45 سريرا بدلا من 16 سريرا، وأسرّة الكلى من 15 سريرا إلى 23 سريرا في المستشفى الجديد، وارتفاع عدد غرف العمليات إلى 7 غرف مقارنة بغرفتين، وفصل أقسام الباطني والجراحة للنساء والرجال في المستشفى الجديد ليصل عدد الأسرة إلى 104 أسرة بعد أن كانت 34 سريرا فقط، وزيادة أسرة العناية الحثيثة أكثر من 4 أضعاف، وأسرة الأطفال من 18 سريرا إلى 23 سريرا، ومضاعفة حاضنات الخداج 4 أضعاف لتصل إلى 48 حاضنة، كما تم إنشاء قسم النسائية والتوليد بسعة 26 سريرا بعد أن كان بسعة 12 سريرا في المستشفى القديم.وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، تفقد مؤخرا أعمال المرحلة الثالثة الجارية حاليا بالمستشفى والتي تشتمل على أعمال هدم مبان قديمة وإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق يتضمن قاعات تعليمية وأقسام الإدارة بالمبنى واستكمال طابق التسوية، كما وتشمل الأعمال مبنى مواقف B بسعة 200 موقف تقريباً، بالإضافة إلى أعمال خزان تجميعي للمياه وعدد من الأعمال الخارجية، حيث تبلغ قيمة أعمال التوسعة في المرحلة الثالثة نحو 4 ملايين دينار ومن المنتظر الانتهاء من كافة الأعمال في شهر آب (أغسطس) المقبل كما هو متوقع لها.وبين أبو السمن أن الوزارة ستطرح قريبا عطاء لإقامة مواقف للسيارات لخدمة مراجعي المستشفى بسعة 413 موقفا وعلى قطعة أرض مجاورة للمستشفى تم تخصيصها لهذه الغاية، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على خدمة المحافظة التي تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، حسب الأولويات وضمن الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية في المحافظة بمختلف القطاعات السياحية والتعليمية والصحية وأن هناك دراسات لتنفيذ المزيد من المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.