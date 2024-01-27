الأحد 28 كانون الثاني 2024
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تفجر نبع عين أبو الجود في عجلون (فيديو)

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عين أبو الجود في عجلون
  ساهم التساقط الغزير والمتواصل للأمطار في محافظة عجلون، في تفجر نبع عين أبو الجود وارتفاع منسوب المياه فيه.
وشهد موقع النبع منذ تفجره، إقبالا كبيرا من قبل عدد من أبناء المحافظة للتمتع بجمال الطبيعة وتدفق مياه النبع الدافئ من بين الصخور التي تعتليها الجبال.اضافة اعلان
وأشار عدد من المواطنين إلى أن تفجر الينابيع يبشر بموسم زراعي جيد لزراعة الأشجار والحبوب ومختلف المحاصيل، ويساهم في زيادة المخزون المائي وتدفق جريان المياه فيها.
وبينوا أن تفجر نبع أبو الجود يعني الكثير لأبناء المنطقة، لأن مياه النبع تغذي وادي الطواحين الذي تعتمد عليه الزراعات الصيفية واستخدام مياهها لري الأشجار الموجودة على ضفافه، مشيرين إلى أن الاحتفاظ بمياه الشتاء يشكل عاملا مساعدا للمزارعين وخدمة القطاع الزراعي.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن تفجر الينابيع مؤشر أكيد على مخزون مائي جيد في المحافظة، مشيرا إلى تضاعف كميات المياه المتدفقة في عدد من ينابيع المحافظة، ما يساهم في توفير مصادر مياه جيدة لري المزروعات والأشجار.
وبين أن المجموع التراكمي للأمطار التي هطلت على المحافظة لغاية صباح اليوم بلغت 584 ملم في عجلون و471.1 ملم في اشتفينا و473 ملم في رأس منيف و643.8 في قضاء الجنيد و514.5 في كفرنجه و695.5 في الوهادنة.
ويشار إلى أن نبع ابو الجود يقع على الطريق الرئيسي، بين عجلون واربد، في الجهة المقابلة لعين التيس التي تبعد عنه حوالي 500 متر، حيث يغذي النبع وادي عجلون بالمياه العذبة.



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