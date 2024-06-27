تلفريك عجلون.. توجه لإضافة عربات وطرح فرص استثمار جديدة بداخله

عامر خطاطبة

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عجلون - بعد أن بلغ عدد زوار تلفريك عجلون في العام الأول على انطلاقه أكثر من 400 ألف زائر، تعتزم "المناطق التنموية" إيجاد فرص استثمارية جديدة داخله، وزيادة عدد عرباته لتصل إلى 60 عربة بدلا من 40 عربة حاليا، ما سيخفف من طوابير الانتظار في فترات الذروة وخلال العطل، والتي تشهد محطاته خلالها أعدادا كبيرة من الراغبين بخوض تجربة الركوب.وقال مدير منطقة عجلون التنموية، عز الدين المومني، إنّ عدد الفرص الاستثمارية المؤجرة داخل التلفريك بلغ 5 فرص توفر خدمات مطعم، سوبر ماركت، مخبز، بيع تراثيات، والعسل، بالإضافة لترويج فرصة استثمار في مطعم ثان.وأوضح، أن الفرص الاستثمارية في التلفريك، لا تقتصر على المحال التجارية في الموقع فقط، بل هناك فرص لأنشطة تقدم خدمات مختلفة بالاتفاق بين المستثمر وإدارة التلفريك.وأكد أن منطقة عجلون التنموية تدرس بعض المشاريع حاليا، وهناك مشاريع تم منحها الموافقة كخدمات التصوير التي لا تحتاج إلى موقع ثابت داخل التلفريك، مبينا أن التلفريك يشهد صيانة دورية شاملة وتشمل خطوط الكابينات والأبراج بالإضافة إلى التشحيم وتفقد المنظومة بأكملها.وأكد أن التلفريك استقبل ما يزيد على 400 ألف زائر منذ انطلاقه في الـ16 من حزيران "يونيو" العام الماضي، وانطلق برحلات على طول 2.5 كلم 2، مدة كل رحلة منها 10 دقائق تقريبا، ويبلغ سعر تذكرة الركوب 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين.وكشف المومني، عن خطة المناطق التنموية بزيادة عدد عربات تلفريك عجلون العام المقبل من 20 عربة ليصبح العدد 60 عربة بصورة إجمالية، وذلك بهدف التقليل من فترات الانتظار لخوص التجربة، لافتا إلى الشركة المصنعة وهي من أفضل الشركات المتخصصة في العالم في هذا المجال وفق أعلى مواصفات الأمان والسلامة العامة.وأكد أن وجود التلفريك شكل نقلة نوعية بالنسبة للمحافظة، ويعتبر معلماً سياحياً وترفيهياً بارزاً في المملكة ووسيلة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمشاهد البانورامية الخلابة.وقال محافظ عجلون د. قبلان الشريف، إن التلفريك مشروع وطني سياحي لجميع أبناء الوطن، وقد جاء إنشاؤه برؤية ومبادرة ملكية سامية، مؤكدا أنه بوابة الاستثمار في المحافظة.وأشار للفرص الاستثمارية الكبرى التي ستنعم بها المحافظة وفق ما هو مخطط لذلك من شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.من جهتم، أكد أصحاب مشاربع سياحية في المحافظة، زهير الشرع، سليمان القضاة، حمزة شويات، أن مشروع التلفريك شكل قيمة مضافة وأحدث فارقا كبيرا بأرقام الحجوزات ونسب الإشغال في عموم المشاريع السياحية القائمة من مخيمات سياحية، شاليهات، مسابح، مطاعم، ما وفر دخولا جيدا تضمن خلق فرص عمل إضافية، وإدامة العاملين لديهم.وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المشروع شكل نقلة تنموية للمحافظة، ما يساهم في التشغيل والحد من البطالة عبر تنفيذ مشاريع سياحية متوسطة وصغيرة، لافتا لحجم التدريب الذي تقوم به جهات عديدة للشباب عبر حاضنة الأعمال ومؤسسة نهر الأردن والمؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية (جيدكو).وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن مشروع التلفريك ضاعف من عدد الزوار للمحافظة وللمواقع السياحية والأثرية الأخرى وهذا من شأنه أيضاً إطالة مدة إقامة الزائر في المحافظة، مؤكدا أن البلدية تضع كافة امكاناتها لخدمة زوار المحافظة.ويقول عضو مجلس المحافظة ومدير دارة عجلون للتراث ومنسق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون منذر الزغول، إن التلفريك ساهم في إنجاح عدد من المبادرات التنموية، كإقامة معرض للمنتجات العجلونية، الذي كان له الأثر الإيجابي بتسويق المنتجات الغذائية المختلفة وانضمام أكثر من 150 أسرة للمشاركة بهذه المعارض والتي ساهمت في تمكين المرأة وإيجاد فرص عمل.إلى ذلك، أعدت مديرية السياحة خطة شاملة لاستقبال الزوار والسياح خلال الصيف، وضمان سلاسة تقديم الخدمات للزوار ومشتركي برنامج أردننا جنة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم عبر البرنامج.وقال مدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة، إن المديرية بالتعاون مع الاستراحات والمتنزهات والمطاعم السياحية، أعدت خطة لاستقبال الزائرين والسياح الذين سيزورون المحافظة خلال الصيف خصوصا المواقع الأثرية والمرافق السياحية والبيئية كقلعة عجلون الأثرية والمحمية وشلالات راجب وأودية عرجان وكفرنجة والسد ومخيم راسون ومنطقة اشتفينا السياحية، مؤكدا أن المحافظة تزخر بالمواقع الأثرية الدينية الإسلامية والمسيحية بالإضافة للمواقع السياحية الطبيعية والبيئية وتوفر المقومات الطبيعية والميزات النسبية، لافتا إلى أن المديرية تعمل ضمن خطتها على الاهتمام بها والترويج لها، لتحفيز الزائر على إطالة إقامته فيها.وأكد الخطاطبة أن التلفريك شكل نقلة نوعية في زيادة إقبال الزوار على المحافظة ما ساهم في إحداث عملية تنموية لافتا لوجود عديد من المشاريع السياحية في المحافظة والتي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن عدد زوار قلعة عجلون خلال الشهور الخمسة الماضية بلغت زهاء 150 ألف زائر.