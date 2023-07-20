الخميس 20 تموز 2023
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تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح يوم أمس

تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح يوم أمس
تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح يوم أمس
قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون يوم أمس والذي صادف عطلة رأس السنة الهجرية وصل إلى 4 آلاف.
وأضافت الحياري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن 65 ألف زائر من مختلف الجنسيات ارتادوا تلفريك عجلون منذ تشغيله رسميا، مشيرة إلى أن الموقع يشهد إقبالا متزايدا سيما في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، للاستمتاع بركوب عرباته المطلة على المناظر الطبيعية الخلابة.اضافة اعلان
وبينت أن التلفريك نقطة جذب ويسهم في تنشيط الحركة السياحية للمواقع المختلفة في المحافظة، والنهوض بالقطاع السياحي والاقتصادي ما يعود على عجلون بشكل خاص بفوائد اقتصادية، لافتة إلى أن إدارة المناطق التنموية مستمرة في خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار.
 (بترا) علي فريحات
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