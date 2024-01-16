الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة
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تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون
تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الثلاثاء،
تمديد فترة التقدم للاستثمار داخل محيط تلفريك عجلون، لغاية يوم الأحد
المقبل، داعية أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين اضافة اعلان
لاغتنام هذه الفرصة.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المناطق التنموية تقدم جميع التسهيلات لتحفيز الاستثمار، وتنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة.
وبيّن أن تمديد فترة التقدم لفرص الإستثمار، جاء نظرا للطلب المتزايد عليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالإستثمار في منطقة الصوان التنموية – تلفريك عجلون ولتلبية رغبات المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن العرض تضمن فترات واضحة للبدء في التنفيذ، ومدة سريان طويلة لعقد الاستثمار، موضحاً أن مساحة المحال التجارية التي يشملها العرض تتراوح بين 15 – 25 م2، وبأنشطة تجارية متنوعة تثري تجربة الزائر، بهدف تشجيع واستقطاب المهتمين من المجتمعات المحلية للاستثمار، ليكونوا جزءاً من مستقبل السياحة في المحافظة.
ودعا عرفات المهتمين، إلى المسارعة في التقدم والتواصل مع المجموعة الأردنية
للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاتصال المباشر على الرقم
0771004556، أو من خلال الرابط.

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