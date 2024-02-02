ثلوج فوق مرتفعات عجلون (فيديو)

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شهدت مناطق في محافظة عجلون فجر الجمعة هطول زخات خفيفة من الثلوج الممزوجة بالمطر في عجلون. #الغد #الأردن pic.twitter.com/O6NxijULTH — جريدة الغد (@AlghadNews) February 2, 2024

تتأثر المملكة بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية، أدى إلى هطول الأمطار في مناطق عدة، خاصة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما تساقطت زخات من الثلج في منطقة رأس منيف ومنطقة عبين مع ساعات الفجر والصباح الباكر من اليوم الجمعة، أدت لتراكمات خفيفة ومحدودة.ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم، ويُتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله خاصة في وسط وجنوب المملكة، تكون غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط البَرَد وحدوث الرعد أحياناً، وتعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الذي يكون كثيف أحياناً، كما و يُتوقع أن تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه).