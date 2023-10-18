الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة عجلون الوطنية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين

جامعة عجلون الوطنية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين
جامعة عجلون الوطنية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين
عجلون- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية بحضور رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وحشد من طلبتها، وقفة تضامنية مع غزة احتجاجا على انتهاكات ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعبيرا عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ودعما للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.اضافة اعلان

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي أقيمت في ملعب الجامعة، العلمين الأردني والفلسطيني.

وأكد الهناندة في كلمته أن أسرة جامعة عجلون الوطنية أساتذة وإداريين وطلبة تستنكر هذا العدوان وتقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، لمكانة الترابط بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ونوكد التفافنا ودعماً المطلق لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة.

وأكد أنّ موقف الأردن وشعبه تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير، وهو ترسيخ للوصاية الهاشمية على المقدسات والمسجد الأقصى، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وعبر طلبة الجامعة عن دعمهم والتفافهم حول الجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحق في الحياة والحرية والتصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية، معبرين عز رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لهذا العدوان الغاشم والمجازر المرتكبة على قطاع غزة، ودعمهم لأشقائهم الفلسطينيين، داعين الله عز وجل أن يمد أهل فلسطين والمرابطين على أراضيها بالنصر والقوة والثبات في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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